أدلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” بتصريحات لها في الحلقة السابعة من برنامج ” بودكاست ” تحدثت من خلالها عن الأمومة وعدم إنجابها حتى الآن وتفكيرها في التبني .

فأشارت إليسا إلى أنها في فترة من عمرها كان لديها هاجس وخوف من فكرة الأمومة إلا أنها بعد مرور الوقت لم تعد تفكر في هذا الأمر واعتبرت كونها أصبحت امرأة تؤثر على العديد من الأشخاص فهو شئ أهم من أن تكون أم .

وقالت : ” كان عندي هاجس كون أم ويمكن هذه الفكرة سيطرت علي لفترة من الزمن ولكن تبدلت الأمور تدريجيا عندما اقتنعت بالموضوع بخاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص أهم من أن أكون أم لولد أو ولدين ” .

وأضافت أن والدتها كانت قد شجعتها على فكرة تبني طفل ولكن لم تستطع الإقدام عليها بسبب مخاوفها قائلة : ” وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها ” .

وكشفت إليسا أنه بعد حادثة إنفجار مرفأ بيروت شكرت الله على عدم إنجابها أطفالا وعلقت على ذلك بالقول : ” بعد مشهد إنفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر ” .

وتابعت : ” الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم .. كيف يستطيع المسئولون أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهم جراء إنفجار بيروت ” .