الصفحة الرئيسية فن إليسا تخرج عن صمتها وتُعلِّق على صاحبة لقب «نجمة روتانا الأولى»

إليسا تخرج عن صمتها وتُعلِّق على صاحبة لقب «نجمة روتانا الأولى»

بواسطة -
0 50
elissa nnn

اليسا

خرجت الفنّانة إليسا لتعلّق على الأخبار التي انتشرت مُؤخّراً عن صاحبة لقب «نجمة روتانا الأولى» وعن وجود خلافات بينها وبين الفنّانة نجوى كرم والفنّانة نوال الزغبي.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر » قائلة: «كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل».elissa najwa nawal

وأضافت: «أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز».

وتابعت: «كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة… الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني».

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.