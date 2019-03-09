إليسا تخرج عن صمتها وتُعلِّق على صاحبة لقب «نجمة روتانا الأولى»

خرجت الفنّانة إليسا لتعلّق على الأخبار التي انتشرت مُؤخّراً عن صاحبة لقب «نجمة روتانا الأولى» وعن وجود خلافات بينها وبين الفنّانة نجوى كرم والفنّانة نوال الزغبي.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر » قائلة: «كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل».

وأضافت: «أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز».

وتابعت: «كل الأسماء لامعة وكلن نجوم ولو ما هيك ما بيكونو بروتانا وخلصنا سجالات ما بتفيد ولا إلها قيمة… الاحترام واجب وهيدا يللي بطلبو من يللي بيحبوني».