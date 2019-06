إليسا تطمئن جمهورها على صحتها برفقة ” نجمها “

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” اثناء قيامها باداء تمارين رياضية صباحية وبجانبها كلبها الذي وصفته ب ” نجمها ” .

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها وعلقت على الفيديو قائلة ” تماريني الصباحية مع نجمي ” .

ولاقي الفيديو تفاعلا من جانب معجبي ومحبي النجمة إليسا الذين اطمأنوا على صحتها من خلال الفيديو وإنها بصحة جيدة وحالة مستقرة بعد عودتها من رحلة العلاج التي أعلنت عنها منذ أيام متمنين لها الشفاء التام .

My morning workout with my star pic.twitter.com/tHSIxTvZ7h

— Elissa (@elissakh) June 14, 2019