بعد الجدل الذي يثار كل فترة حول موقفها من الشعب السوري، أطلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وحسمت الجدل، إذ كتبت قائلة :”انا ضد ​النظام السوري​ مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن”.

أغلب متابعي إليسا حيّوها على جرأتها في إعلان هذا الموقف، فتداولوا منشورها بعد أن تركوا عليه الكثير من علامات والإعجاب والتعليقات، ولكن كان هناك العديد من التعليقات التي إختلفت في وجهات النظر، منها من دافع عن النظام السوري، ومنها من هاجمه، فدارت نقاشات حادة بين المتابعين، وذلك في ردود بعضهم على تعليقات البعض الآخر.

انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن — Elissa (@elissakh) March 24, 2021