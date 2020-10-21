أقلقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ المتابعين على يدها مرّة جديدة، وذلك بعد أن نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تتنزه على دراجة هوائية في بيروت.

ولاحظ المتابعون أنها تضع ضمادة على يدها اليمنى، وهي اليد التي خضعت فيها لجراحة منذ أشهر عدّة في بلجيكا، بسبب الآثار الناتجة من العلاج الذي خضغت له نتيجة إصابتها ب​سرطان الثدي​.

ومن ناحية أخرى، كانت كشفت إليسا هديتها الأولى التي تلقتها بمناسبة عيد ميلادها الذي سيحين موعده بعد 6 أيام، ويوافق في يوم 27 من شهر تشرين الأول.

وظهرت إليسا في الصورة التي نشرتها، وهي تقود دراجة هوائية في بيروت، وأضافة تعليقا على الصورة تشير من خلاله إلى أنها أولى هدايا عيد ميلادها ويبدو أن الهدية من صديقتها ميرنا سعد.





