إليسا في رسالة شديدة اللهجة : ” دولتنا وقحة “

نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى الحكومة اللبنانية .
حيث هاجمت إليسا ضعف الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا بعد الإعلان عن تسجيل أول إصابة بالفيروس لفتاة قادمة من إيران الإسبوع الماضي .
فكتبت إليسا في تغريدتها قائلة : ” دولتنا وقحة .. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير .. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان وقّفو الرحلات من هونيك ” .
وتابعت : ” بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم .. وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع ” .
دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!
— Elissa (@elissakh) February 24, 2020