نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تنعي من خلالها رحيل المنتج والملحن اللبناني ” جان صليبا ” الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين في أحد مستشفيات بيروت متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت إليسا في تغريدتها بكلمات مؤثرة : ” قلبي محروق محروق محروق .. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة .. بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي .. ما في أبشع من هالخبر .. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم .. الله يرحمك يا صديقي ” .

كما حرص عدد من نجوم الفن على نعي ” جان صليبا ” عبر حساباتهم على مواقع التواصل منهم : نانسي عجرم وهيفاء وهبي ووليد توفيق وميريام فارس وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب والملحن طارق أبو جودة .

يذكر أن الملحن جان صليبا كان قد دخل إلى المستشفى في شهر نوفمبر الماضي قبل أن تعلن زوجته ” مايا صليبا ” في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء .

قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم… الله يرحمك يا صديقي pic.twitter.com/Pqa0yxh57m — Elissa (@elissakh) December 7, 2020

الله يرحمك #جان_صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 7, 2020