كثيراً من الناس لا يعرفون العمر الحقيقي للنجم المصري “​أحمد حلمي”​ الذي يُعد واحداً من أهم الفنانين الشباب في مصر والعالم العربي، حيث يبلغ من العمر 50 عاماً، وليس كما يبدو في الثلاثين من عمره، وذلك بفضل شكله وإطلالاته اللذان يساعدانه كثيراً لكي يبدو أصغر سنًا، إما عن العمر الحقيقي لزوجته، نجمة السينما والدراما الفنانة “​منى زكي​” فهي تصغره بـ 7 سنوات أي أنها تبلغ من العمر عامها الـ43 .

أحمد حلمي من مواليد 18 تشرين الثاني عام 1969، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور. أما عن منى زكي، فهي من مواليد 18 تشرين الثاني عام 1976. درست الإعلام في قسم العلاقات العامة والإعلان، في جامعة القاهرة.

وفي العام 2002 تزوج أحمد حلمي من منى زكي واللذان يعدان من أشهر الثنائيات في مصر والعالم العربي، بعد قصة حب إستمرت لفترة طويلة، بعد أن قدّما سوياً “فيلم ليه خلتني أحبك” مع الممثل المصري كريم عبد العزيز. ولديهما الآن 3 أبناء هم: “لي لي”، “سليم”، و”يونس”.

وعلي الصعيد الفنى، تعود الفنانة منى زكي قربياً إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال “فيلم الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

أما عن النجم أحمد حلمي، يشار إلى أنه يستعد حالياً فى سرية تامة، لتقديم الجزء الثانى من فيلمه الشهير “عسل أسود”، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختاره أحمد حلمي لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010، خاصة أن حلمى يعتبره الأهم فى مشواره؛ ويجرى صناع المسرحية التحضيرات الأولى واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، وسيكونون الذين شاركوه بطولة الفيلم، وذلك قبل تحديد موعد إجراء البروفات خلال الفترة المقبلة.