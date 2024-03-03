أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب عن تقدّمها بدعوى قضائية ضد أحد الصحافيين تتهمه فيها بالتشهير بها ونشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية.

شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراءات قانونية ضد أحد الصحافيين

وأصدرت شيرين بياناً صحافياً أكدت فيه أنها كلّفت المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحافيين بعد نشره أخباراً مغلوطة عن حياتها الشخصية، والزج باسم ابنتيها في تلك الأخبار بغرض تحقيق الشهرة وإثارة الجدل حولها هي أسرتها.

بيان محامي شيرين عبدالوهاب

“علاقة زمالة”

وأكدت شيرين عبد الوهاب في بيانها أن لا صحة لما أشيع أخيراً عن عودتها الى طليقها المطرب حسام حبيب، ولا نية لديها بذلك، مشيرة إلى أنها تكنّ لحسام كل الاحترام والتقدير، وأن علاقتهما تقتصر على الزمالة.

وأهابت شيرين عبد الوهاب في البيان بالصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة حياتها الخاصة وعدم الزج باسمها أو بأسماء أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

“علاقة تشبه علاقة الدم”

وكان حسام حبيب قد وصف علاقته بشيرين بأنها “علاقة تشبه علاقة الدم”، مؤكداً أنها تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل. ورغم انفصالهما في نوفمبر الماضي، إلا أنهما يظهران تفاهمًا واضحًا وتواصلًا مستمرًا.

شيرين ترقص على أغنية كدابة لحسام حبيب

يذكر أن شيرين ظهرت في فيديو وهي ترقص وتردد أغنية “كدابة”، التي طرحها مؤخراً المطرب حسام حبيب عقب انفصالهما.

وبعد أيام من طرح الأغنية الجديدة، ظهرت شيرين في مجموعة من الفيديوهات وهي تغني الأغنية مع إجادة تامة للكلمات الخاصة بها.

تبقى عودة شيرين وحسام حبيب موضوعًا شائكًا ومثار جدل بين متابعي الفن وعشاقهما، في انتظار مزيد من التطورات والإعلانات الرسمية من الثنائي حول حالتهما العاطفية.

سبب طلاق شيرين وحسام حبيب

وحدث الطلاق الثاني والأخير بين الثنائي، عندما أعلنت شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميا من حسام حبيب وكشف موقع الجرس اللبنانى عن تفاصيل جديدة فى قصة طلاقهما والتى تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام.

واتضح أن السبب الحقيقى وراء طلاق شيرين وحسام حبيب خلاف حاد بينهما على متن طائرة بعد عودتهما من السعودية، ووصل إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما على متن الطائرة بسبب التدخل من حسام حبيب فى حياة شيرين الفنية وهو الأمر الذى رفضته تماما.

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