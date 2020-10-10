صدم الوسط الفني التونسي بإنتحار الممثلة المسرحية التونسية ​عبير شعبان​، وهي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها.

وكانت عثرت قوات الأمت التونسية على جثة شعبا نبعد أن انتحرت شنقاً، وتجري حاليًا الشرطة التونسية التحقيق في ملابسات الواقعة، والأسباب التي دفعتها نحو ذلك.

يذكر أن شعبان شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي يتابع أعمالها بشغف.

وتصدر إسم عبير شعبان مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الخبر المؤسف، معربين عن حزنهم وصدمتهم.





