ردّت الإعلامية المصرية إنجي كيوان على الانتقادات التي طاولتها أخيراً بعد انتشار صورها مع الفنان عمرو دياب قبل طرح الإعلان الدعائي لعطر “الهضبة” الجديد وتكهّن البعض بوجود علاقة عاطفية بين الثنائي.

وقالت إنجي خلال لقائها ضمن برنامج “ET بالعربي”، إن سبب الجدل المثار هو أن البعض لا يعلم أنها إعلامية ولها العديد من المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها، لذا فهي تقدّر الصدمة الناتجة من الصور، والتي اعتبرتها دعاية مجانية للإعلان وجزءاً من الحملة الدعائية للكليب. وأشارت إلى أن البعض تعمّد قصّ الصور التي تجمعها مع زوجها، كي تظهر بالصورة مع عمرو دياب وتحقق هذا الانتشار الرهيب.

أما عن موقف زوجها من تلك الصور والشائعات، فقالت: “قبل دخولي المجال كان زوجي على علم بما ينتج عن عملي في المجال من انتقادات وشائعات، لذا كان الأمر طبيعياً بالنسبة له.. وكنا على استعداد كعائلة لخوض تلك المعركة”.

أما في خصوص التعليقات التي تلقتها من الكارهين فكشفت إنجي كيوان أن هناك أشخاصاً كانوا يدعون على أولادها بالشر، الأمر الذي صدمها…

يُذكر أن الإعلان الجديد لعمرو دياب تم تصويره على أنغام أغنية “وأنا معاك”، التي صوّرت بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان.



