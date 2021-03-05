تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للمذيعة والموديل إنجي كيوان التي ظهرت مع الفنان عمرو دياب في أحدث إعلاناته “العطر 34”.

وانتشرت صور إنجي كيوان قبل عمليات التجميل، في مقارنة بين شكلها في الماضي وما أصبحت عليه الآن، وانقسمت الآراء لفريقين، فريق قال إنها لم تتغير كثيرًا وآخر رأى أن الشكل والملامح قد اختلفا اختلافا كبيرًا بعد عمليات التجميل.



انجي كيوان قبل عمليات التجميل انجي كيوان قبل عمليات التجميل



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وأطلق عمرو دياب إعلان عطره الجديد الذي يحمل اسم Amr Diab Eau de Parfum 34.

يذكر أن الإعلان الجديد لعمرو دياب تم تصويره على أنغام أغنية “وانا معاك”، التي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى.

















