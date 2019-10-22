“إنساي” تحضر بقوة في تظاهرات لبنان ومحمد رمضان يثير الجدل بتعليقه عليها

أثار الفنان المصري ​محمد رمضان​ موجة انتقادات من العديد من متابعيه المصريين واللبنانيين وغيرهم، وذلك على خلفية نشره لمقطع فيديو يظهر راقصة لبنانية قامت بالرقص في ساحة رياض الصلح على أنغام أغنيته وسعد لمجرد “إنساي”، معلقاً :”الانتفاضة اللبنانية” وأرفقها بإيموجي راقصة وراقص، حيث اعتبر بعضهم أن تظاهرات اللبنانيين هي للمطالبة بحقوقهم وليست نادياً ليلياً

مستغربين أنه لم يجد سوى هذا المقطع لينشره فقط لأن أغينته هي التي استعملتها الراقصة لترقص على أنغامها، وآخرون طالبوه بحذف الفيديو لانه مسيء الى الثورة والمطالب فوأن هناك العديد من مقاطع الفيديو التي نشرت تظهر المتظاهرين اللبنانيين يرددون أغنية إنساي وأن الراقصة نزلت لخمس دقائق ثم تم طردها من الساحة لأنها رقصت أمام جامع وفق إحدى المعلقات أما خبير التجميل علي فارس فعلق :”لا هيدي مش ثورتنا ، هيدي واحدة بلا شرف مدسوسة من قبل حكامنا الوسخين عشان تنزل ترقص و تشوه صورة ثورتنا، بس للاسف الشعب العربي المكبوت بس يشوف لحم رخيص بينسى الملايين غيرها اللي عم ينتفضوا على الظلم و السرقة . يلا باي او باي”.