أقيمت عقب صلاة ظهر اليوم الأحد صلاة الجنازة على الفنانة ” دلال عبد العزيز ” في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة .

وظهرت خلال الصلاة على الفنانة الراحلة وتشييع الجثمان كلا من إبنتي دلال عبد العزيز ( دنيا وإيمي سمير غانم ) في إنهيار شديد وسيطرت عليهما حالة من البكاء .

كما حرصتا على مرافقة الجثمان منذ خروجه من المستشفى مع زوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى على والدتهما وتقبيلها .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان دلال عبد العزيز إلى قبرها بمدافن الوفاء والأمل وجاء على رأسهم الفنانة ” ميرفت أمين ” التي ظهر عليها التأثر والحزن الشديد على رحيل رفيقتها وصديقتها المقربة وحرصت على حضور غسل وتكفين دلال ودخلت في نوبة بكاء شديدة .

ومن بين الفنانين الذين توافدوا على مسجد المشير طنطاوي والمقابر : إلهام شاهين وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا وهاني رمزي وسمير صبري ورشوان توفيق وعمرو سعد وعمرو محمود ياسين وهنا الزاهد وأحمد زاهر ورانيا يوسف وفيفي عبده والإعلامية بوسي شلبي .

بالإضافة إلى كلا من : شمس البارودي وسهير البابلي وعايدة رياض ودرة وهشام جمال وأشرف عبد الباقي ونهال عنبر وإسعاد يونس والإعلامية هالة سرحان والمنتج محمد حفظي والمخرج رامي إمام وأميرة مختار إبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وغيرهم .

وجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” الذي رحل عن عالمنا قبل 75 يوما وتلقي العزاء .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا صباح يوم أمس السبت في مستشفى زايد التخصصي عن عمر ناهز ال 61 عاما بعد صراع مع المرض .