كشفت قناة ” فوكس ” التركية عن قرارها بإيقاف عرض مسلسل ” السيد الخطأ ” عند الحلقة ال 14 والتي كانت قد اشترت حقوق بثه .

وذلك بعد ملاحظتها لتدني نسب مشاهدة المسلسل داخل تركيا بشكل كبير على الرغم من نجاحه خارج تركيا .

كما لاقى المسلسل انتقادات كثيرة على عكس المسلسل المنافس له ” انت أطرق بابي ” الذي قد تفوق عليه .

يذكر أن مسلسل السيد الخطأ بطولة النجم ” جان يامان ” والنجمة ” أوزجي جوريل ” .. وتدور أحداثه حول شخصية أوزغور التي يجسدها جان يامان وهو صاحب نادٍ ليلي يلتقي بفتاة جميلة وبسيطة لم تضحك في حياتها أبدا للرجال .