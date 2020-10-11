خرج نقيب المهن الموسيقية المصرية السابق الفنان ” إيمان البحر درويش ” بتصريحات قوية شن من خلالها هجوما على النقابة في الوقت الحالي .

حيث أشار إيمان البحر درويش إلى أن نقابة المهن الموسيقية كانت تحاربه بكل قوة لعدم تنفيذ حكم القضاء الذي أقر بأنه هو النقيب العام .

وتابع : ” ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .. والحمد الله الذي أعفاني من ذلك المنصب حتى لا أكون مسئولا عن نوعية الغناء الموجودة الآن ” .

كما وصف وضع النقابة في الفترة الحالية بإنها ” مستنقع فساد ” والسبب في ذلك هو كثرة الأموال بها التي تجعلها مطمع للجميع .

وعلى الجانب الآخر أعرب ” أحمد رمضان ” سكرتير عام نقابة الموسيقيين عن استيائه بسبب تلك التصريحات وأنه سيقاضي إيمان البحر درويش بسبب نشره لها .

وأوضح أنه تم سحب الثقة منه كنقيب للمهن الموسيقية لافتا إلى أنه إذا كان لديه أي مستندات تثبت صحة أقواله فعليه التقدم بها للقضاء .