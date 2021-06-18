زارت الممثلة المصرية إيمي ​سمير غانم​ قبر والدها الممثل المصري الراحل سمير غانم.

ونشرت ​إيمي سمير غانم​ فيديو من أمام قبر والدها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: “بحبك”.



وكان فُجع الوسط الفني المصري بوفاة الممثل سمير غانم، بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 84 عاما.



وأشارت نقابة المهن التمثيلية، الى ان سمير غانم توفي بعد عدم استجابته لكل المحاولات الطبية.

وقد نعاه عدد كبير من المشاهير في العالم العربي.



بالمقابل، نشر الإعلامي المصري ​رامي رضوان​ صورة للممثلة المصرية ​دلال عبد العزيز​ على صفحته الخاصة، طلب من خلالها من المتابعين الدعاء لها بالشفاء.وعلّق رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “اللهم اكتب لها شفاءا عاجلا لا يغادر سقما يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها اللهم اشفها و اشف كل مريض يا رب”.