زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير سمير غانم في الجمعة الثالثة له، داخل قبره بعد رحيله عن عالمنا في شهر مايو 2021 الماضي، وحرصت إيمي على زيارة قبر والدها للمرة الثالثة علي التوالي خلال الثلاثة أسابيع الماضية، فكانت المرة الأولى الجمعة قبل الماضية، وتلتها الزيارة الثانية في الجمعة الماضية، أما الزيارة الثالثة فجاءت أمس.

ونشرت إيمي سمير غانم، فيديو لها من أمام قبر والدها، عبر خاصية “ستوري” بحسابها على إنستجرام، وعلّقت: “الله يرحمك ويغفر لك يا رب”، وحرصت إيمي، خلال الفيديو على إظهار الجدار الرخامي الذي يحمل اسم والدها والشجر الموجود.

وكانت «إيمي» قد نشرت الاسبوع الماضى صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام من زيارتها لقبر والدها الراحل وذلك في الجمعة الثانية له بعد وفاته، وظهر في الصورة واجهة قبر الفنان الراحل واكتفت إيمي سمير غانم بذلك دون كتابة أي تعليق عليها.

كما نشرت إيمي مؤخرًا صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بـ فيروس كورونا، واحتوت الصورة التى نشرتها على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة والدتها: “المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها” فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية .

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ورحل النجم سمير غانم، يوم 20/مايو، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين،وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأثناء الدفن حرص شقيق سمير غانم على الدعاء له قبل دخوله إلى القبر، في مشهد أبكى الجميع، وتحدث بعدها في تصريحات إعلامية ليكشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل.

حيث قال إن أمنية شقيقه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يُكتب له النجاة.

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