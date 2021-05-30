في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام توجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” بالدعاء لوالدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالشفاء من آثار الإصابة بفيروس كورونا حيث تتواجد بالمستشفى في العناية المركزة منذ شهر تقريبا .
وكتبت إيمي سمير غانم في منشورها قائلة : ” اللهم أشفي دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها .. اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها .. ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما ” .
وتابعت : ” يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل ” .
يذكر أن الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كان قد خرج بتصريحات له خلال الساعات الماضية كشف من خلالها عن تطورات الحالة الحصية للفنانة دلال عبد العزيز .
حيث أشار إلى أن وضعها الصحي لا زال حرجا وصعبا وأنها تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين وطالب من الجمهور الدعاء لها .
ست الكل حبيبة الملايين ربنا يشفيها يارب شفاءا عاجلا لا يغادر سقما ويرحم الاستاذ سمير غانم
دلال عبد العزيز من الفنانات اللي احترمت سنها ودايما سباقة في فعل الخير ومابتسيبش جنازة حد تعرفه وتقف مع اهله
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