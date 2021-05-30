في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام توجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” بالدعاء لوالدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالشفاء من آثار الإصابة بفيروس كورونا حيث تتواجد بالمستشفى في العناية المركزة منذ شهر تقريبا .

وكتبت إيمي سمير غانم في منشورها قائلة : ” اللهم أشفي دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها .. اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها .. ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما ” .

وتابعت : ” يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل ” .

يذكر أن الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كان قد خرج بتصريحات له خلال الساعات الماضية كشف من خلالها عن تطورات الحالة الحصية للفنانة دلال عبد العزيز .

حيث أشار إلى أن وضعها الصحي لا زال حرجا وصعبا وأنها تحتاج إلى جرعات عالية من الأكسجين وطالب من الجمهور الدعاء لها .