أعربت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” عن إشتياقها لوالدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور صورتين للفنان سمير غانم كتبت إيمي في تعليقها عليهما قائلة : ” وحشتني يا روح قلبي إنت .. بحبك .. ربنا يرحمك ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على الصور وانهالت التعليقات التي تدعو للفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة .

يذكر أن سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاما بعد معاناته من أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .