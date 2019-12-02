إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بصورة فى طفولته وتعلق: “طول عمرى نسخه منك”

منذ ما يقرب من الشهرين، رحل عن عالمنا الفنان الكبير طلعت زكريا، متأثرا بمرضه، الأمر الذى أصاب الوسط الفنى، وكذلك جمهوره بصدمة شديدة، حيث تمتع طلعت زكريا طيلة حياته بحب الجمهور، بخلاف اجادته فى الأدوار التي كان يقدمها، مهما اختلف حجمها، وسواء كانت بطولة مطلقة أو مشاركة في البطولة.



ايمى طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل، والتى دخلت مجال التمثيل أيضا كوالدها، نشرت صورتين لطفلين، أحدهما بالأبيض والأسود، وعلقت على الصورة قائلة: “طول عمرى نسخه منك وروح واحده ربنا يرحمك يانور حياتى.. الدعاء لبابا وأمواتنا جميعا”.

الصورة الأولى لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي لم يكن عمره وقتها تخطى العامين، فيما الأخرى صورة لها من طفولتها.

وحصدت الصورة على مئات الاعجابات، بخلاف التعليقات من الجمهور والتى ترحمت على الفنان الراحل، وذكرت محاسنه، كيف قدم العديد من الأدوار الهامة، وكيف رسم البسمة على شفاة جمهوره.

وكان القائمون على مهرجان مسرح بلا إنتاج المسرحى قد أطلقوا اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، فى دورته المقبلة المقرر إقامتها فى الفترة بين 17 إلى 22 نوفمبر، بعروس البحر الأبيض المتوسط وذلك على مسارح مكتبة الإسكندرية، وبيرم التونسى، وقصر ثقافة الأنفوشى.