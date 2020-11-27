في يوم وفاته تذكرت الفنانة المصري إيمي سمير غانم الفنان الراحل عامر منيب من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدا أنها أخذت من الأرشيف وفيها ظهرت في سن صغيرة برفقة شقيقتها دنيا والفنان الراحل أثناء غنائه على المسرح.

وتعليقاً كتبت: “الله يرحمه ويغفرله يارب. بحبه جداً” وتفاعل معها الكثيرون ممن تذكروا الفنان الراحل وأعربوا عن أسفهم لوفاته في سن مبكرة جداً. كما ركز بعضهم على شكل الفنانة وشقيقتها وعلى درجة التغيير التي طرأت عليه.

ويشار إلى أن عامر منيب عانى من مرض سرطان القولون وأجريت له عملية استئصال في ألمانيا. إلا أن حالته تدهورت فيما بعد بعد عودته إلى مصر. وقبل أيام من وفاته دخل في غيوبة تامة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. وتوفي في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 عن 48 عاماً. ويذكر أنه حفيد الفنانة الكبيرة الراحلة ماري منيب وأنه ورث منها حبه للمسرح والفن وتحديداً الغناء.