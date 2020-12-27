تحدثت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن معاناتها بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ بضعة ايام، كاشفة انها تعرضت للاغماء داخل الحمام وعن الم شديد بالاضافة الى الحرارة المرتفعة.

وقالت ايناس الدغيدي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، ردا على سؤال:” الدنيا بايظة خالص، وأنا حصلي حاجة غريبة جدًا، أنا فجأة لقيت روحي في الحمام واقعة مرمية على الأرض، من حوالي أسبوع”.

وأضافت الدغيدي “أنا معرفش إمتى فوقت من حالة الإغماء، ومعرفش إيه حصل، الحمد لله أني متخبطتش في أي حاجة، ومعرفش كمان قعدت قد إيه مغمى عليا ممكن عشر دقائق أو نصف ساعة، أنا فجأة لقيت روحي نايمة في أرض الحمام”.

وتابعت المخرجة المصرية، “لم أصب بالإجهاد قبل اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا، أنا حتى في مهرجان القاهرة لم أكن موجودة، أنا كنت في الجونة، وبعدها كنت في الإسكندرية، وكنت مجهدة جدًا، ومحضرتش في مهرجان القاهرة غير يوم واحد لحضور فيلم إلهام شاهين، وبعدها امتنعت عن كل الخروجات”.

وأشارت إلى أنها حضرت برفقة أصدقائها “يسرا، ووائل الإبراشي”، حفل افتتاح بعض المواقع الإخبارية المصرية، وبعدها توجهت لحضور حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم والمكان لم يكن مزدحما، مضيفة “كان مكان الحفل نصفه مفتوح، ومعرفش منين جت العدوى”، مستكملة :”في ناس شغالين داخلة عندنا البيوت، وزرت صديقة لي وعرفت بعدها أنها كانت مصابة بكورونا بعدها بأسبوع”.

وأكدت المخرجة المصرية بأنها لم تكن على صواب في بعض ممارساتها، مضيفة :”إحنا غلطانين، لأننا فينا حاجة وحشة، لما بنشوف بعض بنسلم على بعض وبنبوس بعض، وبنحضن بعض، وإحنا عندنا الحتة الحميمية دي كتير، ووجدنا مع بعض كان كتير الفترة الماضية”.

ونوهت الدغيدي، “المرض اختلف تمامًا وانتشر بشكل غريب، وبعيدا عن الوسط الفني فقد أصيب شقيقي وأسرته”، وتابعت “بقول للناس الألم صعب جدًا ومش خفيف، ومبتقدرش تتحرك من السرير وكأن دايس عليك قطار، ودرجة الحرارة بتكون مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى عدم القدرة على الطعام، والمعدة بتكون مش مظبوطة، والدور صعب مش زي ما الناس بتقول، وعلى الجميع أن يأخذ باله”.