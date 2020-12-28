علقت المخرجة إيناس الدغيدي لأول مرة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلانها عن الأمر منذ أيام قليلة.

وكشفت “الدغيدي” عن أسماء الفنانين الذيت تسببوا في إصابتها بالفيروس، وهم يسرا ووائل الإبراشي وجمال العدل الذين أعلنوا مؤخرًا أيضًا إصابتهم جميعًا بكورونا، كما أعلنت أيضًا أن السبب في نقل الفيروس كان لأنها قبلت وحضنت زملائها أثناء الجائحة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفتت “الدغيدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث المساء” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إلى أن أسرة شقيقها أصيبت جميعًا بوباء كورونا والأمل صعب ولفتت إلى أن حالتها الصحية مستقرة نوعًا ما.

وأصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أجرت مسحة سريعة للتأكد من إصابتها لشعورها بأعراض الفيروس في الساعات الماضية.





