أجرت المخرجة ” إيناس الدغيدي” مداخلة عبر تطبيق ” زووم ” مع الإعلامي ” خيري رمضان ” والإعلامية ” كريمة عوض ” في برنامج ” حديث القاهرة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .

وكشفت إيناس الدغيدي خلال حديثها عن كواليس برنامجها الرمضاني ” شيخ الحارة والجريئة ” وعن الحلقات الصعبة به وسبب بكاء الضيوف .

فقالت أن لاعبي الكرة والمطرب الشعبي سعد الصغير والفنان هاني شاكر قد تعرضوا لحلقات صعبة جدا .. ولكن جاءت حلقة الفنانة هالة صدقي هي الأصعب نظرا للمشاكل الي تتعرض لها خاصة مع زوجها في الفترة الأخيرة .

وعن سبب بكاء الضيوف أشارت إلى أن البرنامج يتطرق إلى الحالات الإنسانية في حياتهم .. فكل فنان له حياة إنسانية والبرنامج يُظهرها ويظهر ضعف البشر .

يذكر أنه تم عرض البرومو الدعائي لبرنامج شيخ الحارة والجريئة وظهر به عدد من النجوم الذين تمت إستضافتهم به وجاء من بينهم : إلهام شاهين وهالة صدقي وأحمد بلال ومي حلمي وسعد الصغير ورامي صبري وريهام سعيد وهاني شاكر ونجوى فؤاد وبوسي شلبي وغيرهم .

https://www.facebook.com/watch/?v=905241943376865&t=10