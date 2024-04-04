قالت المخرجة إيناس الدغيدي:”اخترت أحمد عز بعد ظهوره في الإعلانات، وفي البداية رفضته مع إنه شكله يجنن، بس الدور كان مع يسرا في فيلم كلام الليل، وكنت شايفه إنه اصغر من يسرا بكتير فقلت مش هينفع من ناحية السن”.

طلب يسرا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “أسرار” المذاع علي قناة “النهار”:”كان فيه قبلة ليسرا في فيلم كلام الليل، فهي قالت لي مين الراجل اللي هيبوسني بكرة، وانا مش هتباس من أي حد، قلت لها اخترت واحد كويس، فقلت لها انا اخترت لك راجل فلما شافته سألتني انتي شوفتي اسنانه قلت لها مخدتش بالي، فقالت لي انا مش هبوسه ده سنانه كلها سودة، فالمنتج كان حابب شكل أحمد عز فقال ليسرا عليه، وهو علشان وسيم جابته وقالت ده أنا هبوسه التاني ابو سنان سودة مش هبوسه”.

ما لا تعرفه عن إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي هي مخرجة وكاتبة ومنتجة مصرية ومقدمة برامج ولدت في مدينة القاهرة في محافظة القاهرة في 10 من شهر مارس عام 1953 م في أسرة بسيطة و لديها سبعة أخوة غيرها وبعد إنتهاءها المرحلة الثانوية إلتحقت بالمعهد العالي للسينما في القاهرة و تخرجت في عام 1975 م وعملت كمساعد مخرج في السينما لفترة طويلة تصل إلى عشرة سنوات تقريبا.

وكان أول فيلم تقوم بإخراجه في عام 1985 م و ذلك من خلال فيلم ” عفوا أيها القانون ” الذي شاركها في تمثيلة العديد من نجوم السينما و هذا الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها وكان علامة فارقة في تاريخها الفني كمخرجة، ثم توالت أعمالها الفنية كمخرجة , و كان أول ظهور لها كممثلة من خلال فيلم ” أفواه و أرانب” الفيلم من بطولة النجمة فاتن حمامة والنجم محمود ياسين وكانت هي مساعد أول مخرج وظهرت في الفيلم أيضًا في دور خطيبة محمود ياسين وذلك في عام 1977م بعد تخرجها من المعهد بعامين .

زوج إيناس الدغيدي

عرض العديد من الفنانيين والمخرجين و رجال الأعمال الزواج على المخرجة الجميلة و لكنها كانت ترفض لظروف معينة , فتقدم لخطبتها الفنان محمود عبد العزيز ورفضت الزواج منه قائلة أنها كانت في بداية حياتها الهنية و كان يريدها أن لا تعمل و أن تكون ربة منزل فهو في ذلك الوقت كان مشهور ومعروف وكان يريد الإستقرار وهي كانت تريد أن يكون لها اسم معروف وتثبت ذاتها ولكن كان هناك سببًا آخر.

فإنها في ذلك الحين كانت تحب شخصًا آخر وهو الممثل فكري أباظة شقيق الفنان رشدي أباظة فكان زميلها في المعهد فإرتبطت به نتيجة زمالتهما في المعهد و تقدم بالفعل لخطبتها في حفل عائلي صغير و لكن لم يتم الزواج بعدها و بعد فترة تزوك الفنان من الممثلة حياة قنديل .

ثم في عام 1977 م تعرفت على الدكتور المسيحي نبيل معوض و إرتبطت به لمدة طويلة تصل إلى 9 سنوات ثم تزوجا لمدة 30 عام أنجبت منه إبنتها الوحيدة حبيبة , ثم إنفصلا قبل و فاته بعام واحد فقط و قد علقت المخرجة على إنفصالها قائلة علاقتنا أصابها الملل فإنفصلنا و وافته المنية بعد الإنفصال بعام واحد في عام 2016 م و قد قالت في أحد برامجها أنه حب حياتها و أنها تفتقده كثيرا.

ديانة إيناس الدغيدي هل هي مسلمة ؟

إختلفت الآراء حول ديانة المخرجة إيناس الدغيدي عدة مرات و لعدة أسباب مختلفة أولها عندما تزوجت من الدكتور المسيحي الديانة الدكتور نبيل معوض فظنوا أنها مسيحية و لكن إكتشف جمهورها لاحقا أنه تحول إلى الديانة الإسلامية قبل زواجه منها، ثم إتهمها البعض بالإلحاد أو اللادينية نتيجة أراؤها الدينية ورأيها في الحجاب والزواج و الحرية الجنسية ودفاعها عن حقوق المثليين وغيرها، لكن بعد ظهورها في برنامج المقالب مع رامز وعندما قالت آية قرآنية في أزمتها وقتها عرف الجمهور أنها مسلمة وقد علقت على ذلك قائلة أنها مسلمة و كل شخص له أراؤه وعلى كل شخص ممارسة عقيدته بالشكل الذي يفهمه .

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