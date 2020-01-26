إيهاب توفيق يحيي حفلا بعد إسبوعين من وفاة والده .. ومي العيدان تهاجمه : ” باين عليك الحزن يا ابني “

نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنان المصري ” إيهاب توفيق ” من حفله الأخير الذي أحياه يوم الجمعة الماضية في ” Cairo Jaz Club ” .

وهاجمت مي العيدان إيهاب توفيق بسبب هذا الحفل الذي أقامه بعد إسبوعين من وفاة والده الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس 9 يناير بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر بالقاهرة إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية مما تسبب في اختناقه .

فكتبت العيدان في تعليقها على الصورة : ” الفنان إيهاب توفيق في حفله الجمعة يغني ويرقص مع الجمهور بعد إسبوعين من وفاة أبوه .. باين عليك الحزن يا ابني ” .

وتابعت : ” ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب .. يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم البس أحمر وارقص واولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع وشعب المسخرة ” .

وأضافت مي العيدان : ” أنصار الحزن بالقلب و الأب ميت صار له إسبوعين بس .. لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة اشكان سوى ” .