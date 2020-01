إيهاب توفيق يحيي حفلا بعد إسبوعين من وفاة والده .. ومي العيدان تهاجمه : ” باين عليك الحزن يا ابني “

View this post on Instagram

الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعه ياني ويرقص مع الجمهور مع اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني . . مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم