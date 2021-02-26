لم تستطع الفنانة أبرار الكويتية حبس دموعها فظهرت وهي تبكي في بث مباشر حزنا على زميلها ومواطنها الفنان مشاري البلام الذي توفي امس الخميس اثر اصابته بفيروس كورونا.

وعبرت أبرار، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنها على الراحل بالقول “حاولت اطلع اسولف واضحك ما قدرت الكويت فقدت انسان جدا غالي زميل لا والله ذكريات جدا حلوة معاه”.

وتابعت وهي تبكي “مشاري البلام انسان كثير ما نقول طيب طيب طيب” واضافت “كثير كان يحب بيته وعياله”.

وكان البلام قد أدخل إلى العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، قبل أيام، حيث كشف عن إصابته بالفيروس خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، ثم أصيب بمضاعفات استدعت نقله إلى العناية الفائقة.

وتفاعل العديد من نجوم الساحة الفنية مع الخبر، وانتشرت صور البلام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مذيّلة بالدعاء بالرحمة للبلام.