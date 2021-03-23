نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من الموت مساء اليوم الإثنين بعد تعرضه لحادث أثناء الاستعداد لتصوير حلقة جديدة من برنامجه “مختلف عليه”.

وكتب الصحفي والباحث في شئون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي على صفحته الرسمية على “فيسبوك” تدوينة جاب بها: “نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله”.

نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع اللوكيشن اثناء تصوير حلقة في برنامج (مختلف عليه)، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله — ماهر فرغلي (@maherfarghali) March 22, 2021

ومن جانبه طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم عيسى، خلال حلقة الاثنين من “حديث القاهرة”، وأكد على أن صحة عيسى جيدة، ولم يصب، كاشفا أنه استكمل تصوير الحلقة.

و”مختلف عليه” برنامج تلفزيوني، يهتم إبراهيم عيسى فيه بإبراز أوجه الاختلاف على المسألة الواحدة في الدين الإسلامي، ويعرض على إحدى القنوات الأمريكية الناطقة بالعربية.