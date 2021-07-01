احتفلت الفنانة أبرار الكويتية بتخرج ابنتها التي لفتت الأنظار بشبهها بوالدتها، لا سيما أنّ الأم والابنة وطلتا بملابس متشابهة، إذ اعتمدت الاثنتان على الفساتين البيضاء من توقيع مصممة الأزياء نجوى الفضالي.

وشاركت النجمة الخليجية مجموعة من الصور والفيديوات عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، معلقةً بقولها: “بنتي الغالية احبك يانور عيني ربي يخليك لي ولا يحرمني منج ويارب اشوفك في اعلى المراتب يا رب”.

يُذكر أن أبرار الكويتية تزوجت 4 مرات، وكانت ثمرة زواجها الأول ابنتيها ملاك وزهراء، ومن زواجها الثاني انجبت ابنتيها آية وفاطمة، ومن زوجها الثالث أنجبت ابنها يوسف ولم تنجب من الزوج الرابع.

وكانت أبرار تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها عبر حسابها الخاص في “تيك توك”، فيديو ظهرت فيه بإطلالة اعتمدتها الفنانة المصرية شريهان في إحدى الفوازير. ولهذا صبغت شعرها بلونين مختلفين.