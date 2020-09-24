خطفت نادية، ابنة الفنان المصري أحمد السقا، الانظار في ظهور نادر لها في صورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وقد أثارت صورة نادية الاهتمام بسبب عدم ظهور نادية مع والدها كثيرا عكس شقيقيها حمزة و ياسين.

وكان قدت تداول ناشطون قبل ذكل صورة لاحمد السقا مع احدى الفتيات، وادعت صفحة مجهولة عبر انستجرام ان الصورة لها غير ان جمهور السقا أكد أن هذه الفتاة تدعى شهد، وكانت قد ظهرت مع السقا فى أكثر من مناسبة، وهى لا تمت باى صلة قرابة للنجم أحمد السقا.

يذكر أن أحمد السقا متزوج من مها الصغير منذ عام 1999 ورزق منها بولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية.

وفى سياق آخر يشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف فى فيلم “قبل الأربعين”، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية،