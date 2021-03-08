عادت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة نصري، لتصدر الحديث من جديد بعد أن شاركت الصُورة الأولى لحبيبها الجديد وذلك بعد ايام على كشف والدتها عن قرب زواجها.

فقد نشرت شام الذهبي أول مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتظر، وحرصت طوال الوقت على عدم إظهار وجهه، واكتفت بالتركيز على يده وهي تمسك يدها داخل السيارة، ولكنها وضعت إشارة تكشف عن هويته شام نشرت مقطع الفيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستقرام، وهي تستمع لأغنية والدتها برفقة خطيبها.

كما نشرت صورة للتركيز على يد خطيبها وهي تحتضن يدها داخل السيارة، ولم تضع أية تعليقات على الفيديو أو الصورة، ولكنها وضعت تاج للعريس ليتبين أن اسمه أحمد هلال، ابن رجل أعمال مصري كبير، ويعمل العضو المنتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، وصديق لهاني سعد زوج النجمة درة.

يذكر أن أصالة كشفت للمرة الأولى عن قرب ارتباط ابنتها شام اثناء مشاركتها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، وأشارت إلى أنها ستتزوج قريبا من شخص يحظى بعاطفتها هي أيضا، وقالت: هنجوزها قريبا والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يارب يكون متل ما أنا متوقعة”، معبرة عن أمنياتها بأن يصدق رهانها هذه المرة بخصوص الارتباط.

وسبق أن أعلنت شام خطوبتها العام الماضي من طبيب في حفل عائلي أقيم داخل منزل أسرتها بحضور محدود لظروف تفشي فيروس كورونا، ولكن بعد قليل اختفت صور العريس، وتم الإعلان رسميا عن فسخ الخطوبة منذ 6 شهور. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي