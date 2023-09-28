تصدر اسم الفنانة حلا شيحة التريند بمؤشر البحث الأشهر جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد نشر صورة جديدة لها.

ظهرت حلا شيحة في الصورة التي نشرتها برفقة ابنتها بإطلالة كاجوال، وعلقت على الصورة قائلة: «راحتي».

حلا شيحة وابنتها

كانت قد حرصت الفنانة حلا شيحة على حضور معرض والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة ودعمه خلال هذا اليوم.

نشرت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورًا لها تجمعها بوالدها وشقيقتها مايا: وكتبت: ‘بحبك يا بابي’.

حلا شيحة وعائلتها

وظهرت الفنانة حلا شيحة في الصور التي نشرتها، وهي ترتدي بليزر أبيض وعليه حزام، واعتمدت على ربط شعرها.

وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة، رسالة لعائلتها أعربت خلالها عن مدى حبها لهم ولأبنائها في حياتها.

ونشرت حلا شيحة، صورا تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: «كل شئ سيكون على ما يرام بسببهم، الفرح هم والضحك هم، الجزء الممتع هم، فمعا نذهب إلى الجنون».

وأضافت حلا شيحة: «نحن نعلم قيمة رابطتنا، ونعتز بها في كل لحظة، نحن نؤمن أنه بالحب والتفاهم والكثير من العناق واللطف، ستمر الأوقات الصعبة في الواقع تلك الأوقات التي بعدنا بها عن بعض، أظهرت لنا أننا لن نستسلم أو نفشل أبدًا، لأننا سنظل ننتمي إلى بعض دائما، عائلتي هي كل شيء».

حلا شيحة ومعز مسعود

علق المنتج معز مسعود على حالته الاجتماعية بعد أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة حلا شيحة، موضحًا أنه لا يفضل الحديث عن حياته الشخصية في الإعلام.

قال معز مسعود في تصريحات تلفزيونية له: «مش بتكلم في حياتي الشخصية خالص ودوري مع المجتمع هو العلمي والفكري فقط»، لافتًا إلى إنه يتفهم استغراب البعض، من مشاركته في إنتاج أعمال فنية، وتعاونه مع المخرج والمؤلف محمد دياب في عدد من الأعمال.

وأكد أنه أخطأ في البداية، حين لم يقم بتعريف الجمهور عن هذا الجانب في حياته، مضيفًا: «اللي تأخرت فيه الجانب الفني اللي هو أصلًا عندي من قبل جانب القرآن الكريم».

وفيما يخص حقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود، قال والد حلا شيحة في تصريحات إعلامية له، إن ما يُقال عن طلاق ابنته ومعز مسعود لا أساس له من الصحة وعلاقتهما جيدة.

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