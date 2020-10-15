أثارت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية الجدل رجاء الجداوي، بعد نعيها الفنان محمود ياسين كاشفة عن انه كان يعاني من مرض الزهايمر وهو الامر الذي كانت تحرص عائلته على نفيه.

فقد نشرت أميرة عبر حساب والدتها عبر إنستغرام، نعيًا للراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، بعد صراع مع الرص جاء فيه: “الله يرحمك يا أنكل محمود.. دخلت على مامي يوم لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني.. كانت فرحانة جدًا وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تعليق أميرة مختار لاقى نقدًا من جمهور الراحل محمود ياسين، كونها ذكرت مرضه الذي لطالما نفاه أولاده وهاجموا كل من ادعى ذلك.

واستنكرت متابعة نعي أميرة وردت عليها: “لازم تقولي من الزهايمر يعني؟” وحين سألتها التوضيح عن السبب قالت لها المعلقة: “المرض ده مش حاجة كويسة وأولاده لا يحبون ذكره”.

يذكر أن ابناء الفنان الراحل عمرو ورانيا محمود ياسين، نفيا في أكثر من مناسبة معاناة والدهما من مرض الزهايمر، وتوعدا بمقاضاة كل من يطلق تلك الشائعات، رغم ترددها على لسان مقربين في الوسط الفني.