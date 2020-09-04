كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، لأول مرة عن صورة من المهر الذي حصلت عليه والدتها الراحلة، عند زواجها من والدها الراحل حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة مختار عبر حساب والدتها في موقع “إنستغرام”، صورة المهر الذي طلبته أسرة والدتها عند زواجها، وتفاجأ الجمهور من قيمته التي بلغت 25 قرشًا مصريًا فقط وهو ما جذب المتابعين للتفاعل معها، فالبعض تحدث عن قيمة المهر وآخرون طلبوا الرحمة والمغفرة لوالدتها.

وعلقت ابنة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: “مهر مامي.. أحلى قصص الحب”.

بينما انهالت التعليقات على الصورة والتي جاء من بينها: “ربنا يرحمها ويغفر لهم ده فعلاً اجمل قصة حب تحياتى لكى يااميرة والف شكر على هذه الصفحة”، و”حلمت بيها امبارح الله يرحمها ودي تاني مرة في الجنة ونعيمها، وحشتنا جدا الله يرحمها وينور قبرها”، و”فعلا احلى قصص الحب.. بتاريخ 27/02 يوم ميلادي..الله يرحمها حبيبتي ويرحم الكابتن حسن ويرحم والدي وجميع من رحلوا عنا.. اللهم املأ قبرهم بالرضا والنور والفسحة والسرور واجعل مثواهم الجنه يارب.. وحشتنا مدام رجاء بجد.. رحلت عنا ولكن لم ولن ترحل عن ذاكرتنا وستظل في قلوبنا للأبد”.

وعلق آخرون: “ممكن تحكيلنا قصة حبها الله يرحمها ويغفرلها يارب”، و”لازم يتبروز”، ويااااه لسه كانت شايلاه ! فعلاً هوا ده الحب الحقيقي ربنا يجمعهم إن شاء الله فى جنته زى ما جمعهم فى الدنيا”، و”حتى مهرها كلاس ومرتب كأنه جديد ست الأناقة بكل حذافيرها”.