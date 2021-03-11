احتفلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بتحقيق ِأغنيتها مليونَي مشاهدة في مدة لا تتعدّى اليومين. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديوهات وصوراً ظهرت فيها ابنتها وهي تحمل البالونات الملوّنة وتسير في أحد الشوراع.

وأبدت من خلال التعليق فرحها بهذا الحدث وكتبت: “ماشاء الله، مليونين مشاهدة في يومين! شكراً لأكبر محفّز في حياتي، أكبر مصدر إلهام في حياتي، للمحاربة الصغيرة، حياتي كلها، ملاكي، سعادتي، الدنيا واللي فيها، بنتي حبيبتي لونا. شكراً لعائلتي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي غمروني بالحب والدعم، رسائلكم وشعوركم بأن الأغنية تعبّر عن مشاعر يمكن تشبه مشاعري في الأغنية، خلّاني أحس إنه كل هالتعب والألم يستاهل شعوري وفرحتي الحين بصدى الأغنية”.

ويُشار إلى أن روان بن حسين أطلقت أغنية “كان يا ما كان” حصرياً عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب” لمناسبة يوم المرأة العالمي. وأصرّت على تصوير الكليب في لبنان إيماناً منها بأنه بلد الجمال والتميّز رغم كل الظروف المأسوية التي يمرّ بها.