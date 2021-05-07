عبرت هند سعيد صالح ابنة الفنان المصري الراحل سعيد صالح عن رفضها لتلوين مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي قام والدها ببطولتها بمشاركة الزعيم عادل إمام والفنان الراحل أحمد زكي مؤكدة وجود أخطاء في الالوان.

وقالت في هند سعيد صالح تدوينة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “مش عجباني فكرة تلوين “مدرسة المشاغبين”، سيبوا الفن زي ما صناعه قدموه”.

كما أكدت أن والدتها أشارت إلى وجود خطأ في تلوين المسرحية قائلة: “ماما شافت إعلان مدرسة المشاغبين الألوان، وقالت إن ألوان لبس بابا مش كده خالص، هتعرفوا أكتر من ماما إلي حافظة لبس جوزها؟”.

ومن المنتظر أن تعرض مسرحية “مدرسة المشاغبين” في عيد الفطر عبر منصة “شاهد” الإلكترونية باستخدام تقنية الألوان، وذلك لأول مرة بعد عرضها منذ 47 عاما، وبالتحديد عام 1973.

والمسرحية من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.