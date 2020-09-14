شاركت شركة “غولدن لاين” عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة لدهب ابنة المخرج سيف سبيعي والنجمة سلافة معمار، في أحدث ظهور لها، خلال زيارتها كواليس مسلسل “انتقام بارد” الذي يخرجه والدها.

وخطفت دهب إعجاب المتابعين في الصورة التي جمعتها مع والدها، بجمالها وملامحها الشقراء التي اخذتها عن والديها، بينما انقسم الجمهور حول من تشبه أكثر، والدها أم والدتها؟

ويضم “انتقام بارد” الذي تنتجه شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا”، نخبة من النجوم السوريين، على رأسهم خالد القيش، ميلاد يوسف، جيني إسبر، نضال نجم، يزن خليل، ربى الحلبي، حسام تحسين بك، وفاء موصللي، فرح خضر، يارا دولاني، عبد الرحمن قويدر، سارة الطويل، يحيى بارازي، وبلال مارتيني.

ويقوم نص الكاتب نعيم الحمصي على التشويق والإثارة والغموض، بين شخصيات تتصارع في ما بينها، من دون ان تعلم أن هناك من يحركها بألاعيب نفسية خطرة.