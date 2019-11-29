ابنة شقيق “أسامة بن لادن” في أحدث ظهور لها تغني داخل ملهى ليلي في لندن

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن ابنة الأخ لزعيم القاعدة أسامة بن لادن مغنية تحاول تحقيق النجاح في العاصمة لندن، بعد محاولتها الأولى في نيويورك في الولايات المتحدة.

وفاء دوفور وهي في الـ44 من العمر، الابنة الكبرى لأخي بن لادن، وزوجته السابقة الإيرانية السويسرية كارمين.

وأوضحت الصحيفة أن وفاء تغني رفقة فرقتها، المكونة من ثلاث نساء، في ناد لندني، وهي ترفض الحديث عن عمها الذي قتلته القوات الأميركية في عملية خاصة استهدفت مخبأه في باكستان.

وتغني وفاء، التي اتخذت اسم عائلة أمها قبل الزواج، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أغاني باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وفقا للصحيفة، لم تتحدث وفاء مع والدها إلا مرة واحدة. ومنذ بلوغها 18 عاما لم تحصل منه على أموال رغم ثروته الواسعة، ونمط حياته الذي وصفته بـ”بلاي بوي”.

وقالت وفاء إنها لم تلتق عمها زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أبدا. وعاشت في السعودية حتى سن العاشرة، قبل أن تنتقل للعيش مرة ثانية في الولايات المتحدة.