تصدرت إبنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر، الشابة ندى الساهر ترند مواقع التواصل الأجتماعي، نظراً لجمالها اللافت فمنذ أن تراها تظن أنها ليست عربية نظراً لملامحها وبشرتها البيضاء الناصعة وعيناها الزرقاوين.

أحدث ظهور لإبنة شقيق كاظم الساهر

حيث شاركت ندى الساهر متابعيها من خلال صفحتها على موقع “إنستجرام“، صورتين مع عمها كاظم الساهر في دبي بالإمارات العربية المتحدة على طريقة السيلفي في أحد الأروقة، وعلقت عليها قائلة : “مع نهر العراق الثالث كاظم الساهر القيصر”.

ندى الساهر

وكان الجمهور العربي قد تعرّف إلى ندى الساهر في عام 2021 حين أطلّت للمرّة الأولى مع الفنان العراقي، وعلّقت على ظهورها معه بقولها: “توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من خلال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمّي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التُقطت قبل سنتين في إسبانيا”.

وأبدت ندى فخرها بكون كاظم الساهر عمّها، وعلّقت على ذلك قائلةً: “فخر لي أن أكون ابنة أخيه، والناس عرفتني من خلال قرابتي له”.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

طرح كاظم الساهر ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان “مع الحب” وذلك تزامنًا مع يوم الحب 14 فبراير الماضي، وذلك بعد 8 سنوات عن صدور آخر ألبوماته “كتاب الحب”.

وتشويقاً للجمهور أصدر فيديو كليب أغنيته “يا وفية” من كلمات الشاعر الراحل كريم العراقي، وألحان الساهر، ووزعها موسيقياً ميشال فاضل.

ألبوم “مع الحب” يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

أغنية باللغة الإنجليزية لدعم أهالي غزة

وقال كاظم الساهر فى حواره أجره مع تلفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا قاموا بسماع جميع السنخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

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