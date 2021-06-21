نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو جديداً سُجّل أثناء احتفاله بتخرّج ابنته الصغيرة “كنز” في الحضانة. وظهر رمضان في الفيديو من داخل مدرسة ابنته وعلّق عليه قائلاً: “تهانينا لابنتي كنز وجميع الأطفال.. شكراً لكم”.

وظهرت كنز، لأول مرة وهي تُمسك بلوح صغير مكتوب عليه “ممثلة”، وهي المهنة التي ترغب في امتهانها مستقبلاً.

يُشار إلى أن محمد رمضان تعرض لأزمة جديدة بعد تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، والتي قالت فيها إن رمضان شتمها بعد رفضها التمثيل معه في أحد أعماله، وظهر رمضان في فيديو نفى من خلاله ما نُسب إليه ومؤكداً أنه يحترم الأكبر منه سنّاً.

جدير ذكره أن محمد رمضان طرح أخيراً كليب “ثابت”، وحقق أربعة ملايين مشاهَدة في ساعات معدودة، كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2021، ببطولة مسلسل “موسى” الى جانب الفنانتين سمية الخشاب وهبة مجدي ونخبة من كبار نجوم الفن، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.