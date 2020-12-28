ظهرت الممثلة والعارضة السورية ​شمس الملا​ في صورة جديدة لها بإطلالة مثيرة على أحد شواطئ دبي.

واعتادت ابنة مخرج العمل الشامي ​باب الحارة​ ​بسام الملا​ نشر صورها بإطلالات جريئة ومشاركتها مع متابعيها غير آبهة بالانتقادات التي تطالها على المبالغة في كشف أجزاء من جسدها.



وارتدت شمس ما يشبه جمالة صدر ملونة بالأزرق المتدرج ونسقت معها سروال قدماه واسعان “جوب كيلوت” باللون نفسه وحملت في يدها حقيبة مخصصة للبحر كما وضعت يدها على جبهتها لتحمي وجهها من أشعة الشمس.

وكان شمس الملا أثارت ضجة باحتفالها بعيد ميلادها الـ25 آعلى متن أحد اليخوت المزينة بالبالونات .

إشارة إلى ان شمس كانت قد دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت اشراف والدها المخرج رفقة شقيقها وحازت اعجاب الجمهور بسبب دورها الوطني وشخصيتها المتفانية في العمل.

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