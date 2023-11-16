أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، انفصالها عن والد طفلتيها رهف ودانييلا، مشيرة إلى أنه تم الطلاق بشكل راقٍ.

إنفصال زينب فياض

وردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها حول طلاقها، وقالت عبر خاصية “ستورى” على حسابها الشخصي بإنستجرام: كل شيء في الحياة قسمة ونصيب.

الصورة من حساب زينب فياض على إنستجرام

وفي وقت سابق، كشفت زينب فياض قبل أسابيع سبب خضوعها لعملية تجميل في أنفها، بعد الانتقادات التي وجهت لها، مؤكدة أن العملية لم تكن لتغيير شكل أنفها، بينما كانت لأسباب صحية.

وردت على تعليق إحدى متابعيها التي وصفت مشكلتها أيضًا، حيث قالت لها إنها تعاني من مشكلة شبيهة لها وهي اعوجاج في غضروف الأنف ما سبب لها مشاكل في التنفس، ووصفت زينب تعليق المتابعة بالمثقف وأنها تعي تمامًا مشكلتها الصحية ومتصالحة مع نفسها، على عكس منتقديها الذين قالوا إنها أجرت العملية لكي يصبح أنفها شبيه بأنف شخصية أخرى.

وكتبت زينب أيضًا في منشورها: مش مثل بعض الناس اللي لأن الحكي ببلاش طبعًا ولو ما هيك ما بيفتحوا تمن وبيألفوا إني عملت أنفي لأستنسخ شكل أنف معين ولو فرضنا مليار خط تحت فرضنا هيدي الحقيقة حلال علي أنا أحق ولا انتوا.

وفي شهر يونيو الماضي، خضعت زينب فياض لعملية تجميل في أنفها بأحد المستشفيات بمدينة الكويت، تحت إشراف الدكتور منذر العجمي، وأيضًا لمعالجة الانحراف الذي كان يسبب لها ضيقًا في التنفس.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

من ناحية أخرى كانت العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وبنتها الوحيدة زينب نصر فياض غير مستقرة، بمعنى أنه أصبحت إبنتها تنتقم من والدتها ولكن بطريقة غير مباشرة وذلك بمحاولة كسب تعاطف جمهورها إليها لتستطيع أن تأخذ بثأرها من أمها هيفاء بعد أن تبرأت منها وقامت بتركها وهي طفلة حديثة السن.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

وتقوم زينب بنشر صور ومقاطع فيديو لها ولبناتها ” حفيدات هيفاء وهبي” من وقت لآخر، وذلك لتكشف أمام العالم أن النجمة اللبنانية لديها بنت وأحفاد في الوقت الذي تتمنى أمها فيه أن يكون لها أسرة، وذلك على حد قولها.

ولمن لا يعرف الحاكاية: أنه فى بداية التسعينات قبل 19 عامًا، قامت الفنانة هيفاء وهبي بترك زوجها الكويتي وبنتها الوحيدة “زينب” وكانت وقتها طفلة صغيرة وذلك كان من أجل أن تلتحق بعالم الشهرة والمجد، وكان زوجها قد رفض أن تدخل مجال الفن فقامت بالإنفصال وذهبت لتحقيق حلمها الهام بالنسبة لها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وكانت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قد فاجأت الجمهور منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا

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