فاجأت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، متابعيها بقرار الخضوع لعمليتي تجميل في وجهها، وذلك بعدما خضعت سابقًا لتكبير وتجميل الشفاه وبعض التقنيات التجميلية في بشرتها.

وأعلنت زينب فياض عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، قائلة: “وفي النهاية قررت أن أعدّل منطقتين تزعجاني في وجهي، وبما أنني أخبركم بكل شيء ولا أخفي عنكم شيئا، فستعرفون قريبا”.

وطلبت فياض من الجمهور معرفة ما هما التعديلان المتوقعان، وكشفت أنّ الأمر صعب كونها اختارت التقاط الفيديو عبر “فلتر” يعدّل من شكل البشرة.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض؛ فمنهم من طالب فياض بعدم تعديل شيء؛ لأنها “جميلة للغاية”، في حين تمنّت بعض الفتيات أن يصبحن جميلات مثلها.

وجاء في التعليقات :” لا زينب بليز ما تعملي شي بوجهك ما بدو شي حرام”، وقالت متابعة أخرى :” ما بدك ولا شي ما شاء الله ملكة جمال ما تنحري ورا هالموديلات بتخرب وبتشوه اكتر ما بتعدل”، وقالت إحدى المتابعات:” ازا رح يحلي اكتر اي اعملي”.

وكانت الناقدة الكويتية ليلى أحمد قد تحدثت عن العلاقة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض، من خلال الفقرة المخصصّة لها ضمن حلقة من برنامج “ع السيف”.

وأشارت إلى أن الابنة انتُزعت من الأم في طفولتها وانقطع التواصل بينهما منذ ذلك الحين، وأن زينب تعمل حاليا في مجال الإعلانات وتتقن عملها، لافتة إلى أنها تمكنت من تحقيق الشهرة؛ لأنها ابنة هيفاء.

كما رأت أن هيفاء طيبة جدا ودمها خفيف، وعن العلاقة مع ابنتها قالت: “لحد الآن ما في شيء يبين وجود علاقة مستمرة كما يصدرون”،واعتبرت أن وصول عدد متابعي زينب إلى 833 ألفا لم يكن ليحدث لو أنها لم تكن ابنة هيفاء وهبي وتشبهها وتتمتع بجمالها وخفة دمها.

يُشار إلى أن زينب فياض كانت مختفية عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي طوال السنوات الماضية، وكان يتم تداول صور منسوبة إليها بين فترة وأخرى اتضح لاحقًا أنها ليست لها، إلا أن فياض نشطت بشكل واضح وكبير عبر السوشال ميديا في الفترة الأخيرة وأصبحت تشارك صورا وفيديوهات لها بشكل يومي، ليتابعها عدد كبير من الجمهور.