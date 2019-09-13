ابن أصالة يتعرّض لموجة من الانتقادات.. والسبب اللغة العربية!

نشرت الفنانة السورية أصالة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لابنها علي، وأرفقتها بتعليق لفتت خلاله إلى أنه لا يتحدّث اللغة العربية بطلاقة.

وجاء بالتعليق: “علوشة آخر السهرة وكانت أغنيته تبع مبارح “في قربك”. ورغم إنّه بيحكي عربي يا دوب من جديد إلا إنه حافظ كلمة كلمة واليوم استعدوا تسمعوها منه ومن أدومي”.



الأمر الذي دفع بالبعض إلى انتقاد هذا الموضوع، إذ تساءل الكثير من الرواد عن سبب عدم تحدث الابن اللغة العربية بطلاقة وسخروا من ذلك.

ومن بين التعليقات: “كيف يحكي عربي يادوب شو امو سويدية ولا ابوه بريطاني، ليش مبسوطين ان عيالكم مابيتكلموش عربي وين الفخر في الموضوع، اصلا اصالة اصلها دنماركي لهيك لا تستغربو لأنو ابنها مابيعرف يحكي عربي، صولا عتبان عليكي علميه عربي منيح خليه متلك فصيحه باللغه العربيه، وغيرها من التعليقات السلبية..”.