ابن أصالة يتعرّض لموجة من الانتقادات.. والسبب اللغة العربية!

علّوشه آخر السّهره وكانت أغنيته تبع مبارح #في_قربك ورغم إنّه بيحكي عربي يادوب من جديد إلّا إنّه حافظ كلمه كلمه واليوم استعدّوا تسمعوها منّه ومنّ أدّومي 😤😤 😍😍😍😍😍😍 #أصاله