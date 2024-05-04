أثار دانيال، ابن الفنانة إمارات رزق من زوجها الأول المخرج يوسف رزق، اهتمام الجمهور مع ظهوره معها في مداخلة خلال لقاء تلفزيوني.

ولفت الشاب الأنظار بعدما كبُر وتصدّر التريند بوسامته وطريقته العفوية في التكلّم مع والدته، والتي تظهر أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة.

ابن إمارات رزق

وفي التفاصيل، فاجأ ابن الفنانة السورية بالمشاركة في فقرة خلال البرنامج ليطرح عليها سؤالاً حول شعورها وأحاسيسها حين ولدته، مما جعلها تتأثر على الهواء مباشرة وتحبس دموعها بصعوبة.

وقالت: “بس شوفه صار شاب بقول معقول هيدا إبني، وأنا بس امشي أنا ويّاه ما ببين فرق كبير بالعمر وأنا بوصل على كتفه، فأنا بنبسط من كل قلبي إني أنجبته على عمر الـ18 وهو صار شاب حلو ورجّال وأنا بعتمد عليه بكل شيء”.

تصريحات إمارات رزق

وتطرقت في هذا اللقاء النادر في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، للحديث عن مواضيع شتى تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، من بينها زواجها بالفنان يوسف رزق، وتعرضها للإجهاض، وغيرهما من المواضيع.

إمارات رزق وابنها

اسمها الفني

وخلال اللقاء الشائق، كشفت نجمة مسلسل “ولاد بديعة“، الذي عرض في موسم رمضان 2024، عن سبب اعتمادها اسم عائلة طليقها، يوسف رزق، كاسم فني لها رغم الانفصال، لتوضح أن أصل الحكاية يعود إلى مشاركتها في أحد أعمال الكاتب السوري هاني السعدي، حيث كانت ابنتاه روعة وربى السعدي بطلتي العمل، وكي لا يختلط الأمر على الجمهور، ودرءًا للشائعات حول علاقة أخوة تجمعها بالشقيقتين، قررت اعتماد اسم “إمارات رزق” كاسم فني لها. وقالت: ما عندي مشكلة بالأخير ابني من عائلة رزق.

زواجها من يوسف رزق

ونفت إمارات الشائعات المتداولة حول طلبها الزواج بطليقها يوسف رزق، إذ كانت حينئذ بعمرالـ15 عامًا. وعما إذا كانت في وعيها عند الزواج، لفتت إمارات إلى أنها لم تكن مدركة لمجريات الأمور، كما أن عائلتها كانت من المعارضين للفكرة، لكنها ليست نادمة على القرار، إذ ترى في كل شيء مغزى وغاية، فلولا هذا الزواج لم تكن لتنجب ابنها، الذي يبلغ حاليًا بعمر الـ19، أو تنخرط في عالم التمثيل، على حد أقوالها.

تجربتها مع الإجهاض

وعن تعرضها للإجهاض أثناء تصوير مسلسل “طوق البنات”، أرجعت إمارات السبب لطول مدة التصوير، إذ كانوا يعملون على تصوير جزأين منه معًا، حينها بدأت الملابس تضيق على جسدها؛ ما دفعها لشفط بطنها مرارًا وتكرارا؛ ما نتج عنه انفصال المشيمة عن الجنين. وعلى الفور، خضعت لعملية جراحية بعد موت الجنين وتعرضها لتسمم في الدم.

تيك توك

وعن رأيها بلجوء نجوم سوريا لمنصة “تيك توك” لجني المال، لفتت إلى أن كل شخص له كامل الحرية في اختيار الطريقة التي يجني فيها المال، في حال لم تتهيأ له في مجال عمله بالتمثيل.

وحول ما إذا كانت تخطو هذه الخطوة مستقبلًا، أوضحت أن منصة “تيك توك” لا تناسب شخصيتها، كما أنها مكتفية ماديًا.

وكشفت بطلة مسلسل “باب الحارة” أن ثروتها تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار، كما تمتلك مشروعها الخاص، الذي لم تكشف عن تفاصيله.

علاقتها بحسام جنيد

وخلال الحوار، رفضت إمارات تأكيد شائعة عودتها لطليقها الفنان حسام جنيد؛ إذ تتطلع لحماية خصوصيتها وإبعاد حياتها عن وسائل الإعلام. كما شددت أن طلاقها من جنيد وقع مرة واحدة وليس كما أشيع سابقًا أكثر من مرة.

وكشفت الفنانة عن تعرضها للخيانة، لكنها لم تكشف ما إذا كان المعني بكلامها الفنان حسام جنيد.

نادين نجيم

واختارت إمارات الفنانة اللبنانية نادين نجيم كأكثر الممثلات نجومية في الأعمال المشتركة، وأشادت باجتهادها ومثابرتها على النجاح، وقالت: صحيح اندعمت ويلي صارلها ما صار لنجمات كتير تعبوا كتير بهاي المهنة لسنين، لكنها اشتغلت على حالها ونمت موهبتها، هلا شوفها بأول مسلسل وهلا، في فرق كتير كبير، وهاد دليل على اجتهادها بنفسها.

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