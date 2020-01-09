«ابن الوز فنان» .. رامز جلال برفقة ابنة أحمد حلمي ومني زكي

نشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة له برفقة لي لي ابنة النجوم أحمد حلمي ومني زكي حاملين رسمة من صنعها وعلق عليها قائلاً: «بنت الوز فنان، لي لي احمد حلمي، المفروض اللى في الصورة دى أنا، بس فى خيال لي لي».

وكانت اَخر أعمال رامز جلال فيلم “سبع البرمبة” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية وإيرادات مرتفعة وقت عرضه.

وجسد “رامز” في أحداث العمل دور شاب مستهتر ينتحل شخصية ضابط شرطة ليصل إلى حبيبته، ويجعلها تقع في غرامه، وعندما يطلب الزواج من والدها يرفض بشدة بسبب استهتاره، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.



فيلم «سبع البرمبة» من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.