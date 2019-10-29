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ابن باسل خياط يشعل المواقع بوسامته.. شاهدوا كيف أصبح!

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bassel khaiatt

نشر الفنان السوري باسل خياط، عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة له برفقة ابنه.

ولفت الأخير أنظار الجميع بوسامته وجمال ملامحه. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث حقق الفيديو أكثر من 30 ألف إعجاب.

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وأرفق الممثل الصورة بالتعليق: “شمسي”. ويشار إلى أن خياط أشعل التطبيق في وقت سابق بعدما نشر صورة له برفقة زوجته وحقق من خلالها أكثر من 36 ألف متابع في ساعات قليلة.
ويذكر أنه غاب عن مواقع التواصل لمدة تقرب من شهر قبل أن يعود موضحاً أنه كان يحتاج إلى هذا الغياب.

وكتبت تعليقاً على صورة له: “تحياتي ومحبتي لكم من بعد غياب،ضروريأحياناً”. والتقطت له الصورة في النادي الرياضيوحظيت بإعجاب عدد كبير جداً من المتابعين تخطى الـ51 ألفاً.

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