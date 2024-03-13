تصدر اسم الفنان تيم حسن محركات البحث بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “تاج”

ومع نجاح المسلسل انتشرت بشكل موسع على منصّات السوشيال ميديا صورة لابن تيم حسن “ورد”.

ابن تيم حسن

حيث أكد المتابعون ان ورد تيم حسن نسخة مصغرة عن والده لاسيما من خلال دوره الحالي في مسلسل تاج

يُذكر ان تيم كان متزوجا من الممثلة ديما بياعة ورُزق منها بابنين هما ورد وفهد. ثم تزوج بالإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

مسلسل تاج

تدور أحداث مسلسل تاج في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، في مدينة دمشق مع بطل ملاكمة سابق، تربّى على القيَم الأخلاقية، حب الوطن ومقاومة الاستعمار، قبل أن يُتّهم بالخيانة ويخسر كل ما لديه.

المسلسل من بطولة تيم حسن، بسام كوسا، ونخبة من الممثلين وتأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي ومن انتاج شركة “الصباح”.

آخر أعمال تيم حسن

يذكر أن تيم حسن، شارك في مسلسل الزند: ذئب العاصي، الذي عرض عام 2023، وتناول العمل قصة والد عاصي، يُقتل والده أمام أعينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

شارك في بطولة مسلسل الزند: ذئب العاصي، مجموعة من الفنانين منهم: تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهام القصار، مجد فضة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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