تعرض الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لانتقادات من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب قيامه بنشر صورة والدته بعد وفاتها تعبيرا عن شوقه وحبه لها.

ومع ان الفنان السعودي لم يرد مباشرة على هذه الانتقادات غير ان نجله محمد قام بالتغريد حول هذا الموضوع قائلا: “بخصوص الفئة اللي تتساءل وتطلب حذف صورة جدتي وتتداول هالموضوع ، كل شخص له وجهة نظره اللي احترمها لكن جدتي وجهها هو الخير والبركة في حياتنا كلنا نفتخر فيه،وصورتها زي ما عرفناها دائمًا بكامل حشمتها، افتخر فيها ذكر وسيرة و وجه سمح وطيب”.

واضاف محمد: “أعطاها الله القبول والحب من الناس في الدنيا والله يعطيها القبول في الآخرة يارب..بركة عيلتنا و روحنا الي ما تنطفي لآخر العمر حتى لو غابت جسد بتبقى حيّة في داخل كل واحد فينا”

أعطاها الله القبول والحب من الناس في الدنيا والله يعطيها القبول في الآخرة يارب..بركة عيلتنا و روحنا الي ما تنطفي لآخر العمر حتى لو غابت جسد بتبقى حيّة في داخل كل واحد فينا — محمد عبدالمجيد (@mohalabdullahx) November 29, 2020

وكان عبدالمجيد عبدالله قد قام بتعيير صورة بروفايله على تويتر الى رسم لوالدته الراحلة كما نشر لها صورتين في تغريدتين منفصلتين قال في الاولى: “صوتك يا أمي لا يـُنسى..وابتسامتك لا تغيب عن مخيّلتي ..رحم الله وجهاً..اشتقت اليك يا امي” وقال في الاخرى: “مرضت يوماً فنام الجميع الاّ أمي.”

صوتك يا أمي لا يـُنسى..وابتسامتك لا تغيب عن مخيّلتي ..رحم الله وجهاً..اشتقت اليك يا امي pic.twitter.com/A47qIkIguI — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 29, 2020